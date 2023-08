Prawie setka czołgów w magazynie. Zakazali przekazania ich Ukrainie

RUAG posiada 96 czołgów Leopard 1A5. Firma kilka lat temu kupiła je we Włoszech i niezmiennie przechowuje w jednym z tamtejszych magazynów. Temat ich sprzedaży do Niemiec pojawił się parę miesięcy temu. Ostatecznie podjęto rozmowy z firmą Rheinmetall . Szwajcarski rząd najpierw zablokował tę transakcję , a teraz wszczął dochodznie związane z działalnością RUAG.

Maksymalna prędkość, jaką może rozwinąć Leopard 1A5 to ok. 65 km/h na twardej nawierzchni oraz ok. 40 km/h w terenie. Zasięg tego czołgu to z kolei nie więcej niż 600 km na drogach i 450 km w trudniejszych warunkach.