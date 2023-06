Broń, która zmiecie Rosjan. Olbrzymia szansa dla Ukrainy

"Myślę, że możliwość jest dość duża. Od samego początku mówiłem, żeby zapewnić Ukrainie wszystko, co strzela, z wyjątkiem broni jądrowej" – zauważa Risch, który wypowiada się o możliwości wsparcia Kijowa potężnymi pociskami ATACMS. W sieci nie brakuje opinii analityków, zdaniem których broń jest w drodze do Ukrainy lub nawet trafiła już do obrońców.