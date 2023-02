Dokładnie 24 lutego 2007 r. podczas przebazowania ośmiu myśliwców F-22 Raptor z bazy lotniczej Hickam na Hawajach do położonego w Japonii lotniska wojskowego Kadena doszło do bardzo groźnego incydentu. Po przekroczeniu linii zmiany daty w sześciu myśliwcach doszło do wyłączenia pokładowych systemów nawigacji, komunikacji, a nawet części systemu paliwowego.