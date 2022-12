USA. Lockheed Martin dostarczy kolejne F-35 Lightning II

Nowo podpisany kontrakt obejmuje już 16. dostawę samolotów wielozadaniowych F-35 Lightning II. Jednak co ciekawe, umowa obejmuje po raz pierwszy również modele, które mają w przyszłości trafić do Polski. Warunki umowy mówią o dostarczeniu przez Lockheed Martin aż 127 samolotów za kwotę 7,8 mld USD. Klienci eksportowi mają zapłacić 3,2 mld USD, z czego 1,5 mld USD poprzez procedurę FMS (to dotyczy m.in. maszyny polskie).

Zgodnie z deklaracjami, pierwsze F-35 Lightning II mają trafić do Polski w 2024 roku. Wcześniej jednak trafią do amerykańskich baz treningowych, gdzie będą szkoleni polscy piloci. Gdy trafią do baz w naszym kraju będą stacjonować w Łasku oraz Świdwinie. Warto przypomnieć, że F-35 Lightning II cieszą się coraz większą popularnością wśród krajów NATO i mogą posłużyć do przenoszenia broni jądrowej B61. Bomby te stanowią element programu NATO Nuclear Sharing.