"Europejska żelazna kopuła". Stosując tę nazwę, politycy wprowadzają w błąd

Zamiar udziału Polski w budowie "europejskiej żelaznej kopuły" ogłosił premier Donald Tusk. Powtórzył przy okazji nazwę, która nawiązuje do izraelskiego systemu obronnego, a jednocześnie – w europejskim kontekście – wprowadza w błąd co do przeznaczenia i przyszłych możliwości europejskiej tarczy przeciwlotniczej.