Satelity dla Wojska Polskiego. Kosmiczny sprzęt ma trafić na orbitę w przyszłym roku

- Już w przyszłym roku jako MON, jako Wojsko Polskie, chcemy wynieść na orbitę nasze pierwsze polskie satelity. To jest rzeczywiście sprawa przełomowa, jeśli chodzi w ogóle o historię Rzeczypospolitej. Planujemy pozyskać satelitarny system obserwacji Ziemi, zarówno w technologii radarowej, jak i optycznej. To pozwoli na obserwację Ziemi bez względu na warunki atmosferyczne - powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk podczas odprawy z dowódcami polskiej armii 29 lutego. Nie doprecyzował, o jakie konkretnie satelity chodzi. Zaznaczył jedynie: "korzystamy z technologii zachodnich, ale też z technologii polskich".

Uzyskany komentarz wciąż jednak nie rozwiewa wątpliwości, odnośnie tego, jakie satelity Polska wyśle na orbitę w 2025 r. Mateusz Mitkow, redaktor prowadzący serwisu Space24.pl, w rozmowie z WP Tech przekazał: "Najprawdopodobniej chodzi o system optoelektronicznej obserwacji Ziemi o nazwie MikroGlob, który jest przeznaczony do celów wojskowych. Z dostępnych informacji wynika, że będzie on składać się początkowo z czterech lub pięciu mikrosatelitów, ale możliwe jest rozwinięcie systemu także o jednostki radarowe".

Zdaniem Mitkowa dzięki systemowi MikroGlob Polska zyska "przede wszystkim niezależne zdolności do dostarczania wysokorozdzielczych zobrazowań z orbity". "Będą to niezbędne dane dla zwiększenia świadomości sytuacyjnej Sił Zbrojnych RP i naszego ogólnego bezpieczeństwa. Obecnie niewiele wiemy na temat tego systemu, ze względu na wojskowych charakter projektu" - wyjaśnia. Ekspert dodaje, że jednostki będą stanowić uzupełnienie m.in. dla zakupionych przez Polskę satelitów z Francji. Jak mówi: "Jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ dobrze widzimy, co dzieje się w Ukrainie i jak ważne jest posiadanie takich zasobów na orbicie, które w dużym stopniu wspomagają działania operacyjne".