Europejska "żelazna kopuła". Inicjatywa ESSI jednak z udziałem Polski?

Słowa Donalda Tuska po spotkaniu z premier Danii Mette Frederiksen potwierdzają deklaracje z ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Polska jest mile widziana i może dołączyć do europejskiego programu ESSI. To inicjatywa zakładająca wspólną budowę zdolności przeciwlotniczych i antyrakietowych. Co to oznacza dla budowanej przez MON Tarczy Polski?