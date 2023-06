Bułgaria jest jednym z najważniejszych dostawców amunicji dla walczącej Ukrainy, która wciąż w większości polega jeszcze na sprzęcie poradzieckim. Tymczasem amunicję do niego w większości produkowała Rosja lub państwa jej sprzyjające.

Jednym z najstarszych dostawców uzbrojenia do Ukrainy z Bułgarii była firma Emiliana Gebrewa zaopatrująca ją od 2014 roku. Z tego względu Rosjanie już raz dokonali serii aktów terroryzmu w Bułgarii włącznie z próbą otrucia biznesmena. Ponadto ataków dokonano też we współpracującym firmą Emiliana Gebrewa czeskim składzie w Vrbieticach w 2021 roku .

Eksplozja w składzie w Karnobatu najpewniej tak jak wcześniej została wywołana przez ludzi z rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU) często będących dyplomatami z podwójnym etatem. Jak powiedział nam znajomy były artylerzysta, wybuch najpewniej poskutkuje przekazaniem całej partii amunicji do złomowania.

Nawet jeśli pociski tam znajdujące się nie wybuchły, to fala uderzeniowa mogła już "zerwać zapalnik" (często znajdujący się razem z pociskami w skrzyniach transportowych), przez co ten może się zdetonować przy próbie wystrzelenia z działa. To spowodowałoby katastrofalne uszkodzenia systemu artyleryjskiego czasem połączone ze śmiercią lub poranieniem załogi.