Eksplozja w Libanie. To efekt działalności Hezbollahu

Poniżej widać jak jedna z rakiet odpalona w wyniku uszkodzeń najprawdopodobniej wyleciała z tunelu i niekontrolowanym lotem uderzyła w zabudowania mieszkalne. W przypadku trafienia odłamkami w sekcję silnika rakietowego może dojść do jego wybuchu lub do jego niekontrolowanego zapłonu jak miało to miejsce na poniższym nagraniu. Eksplozja nie wygląda na słabą, toteż najprawdopodobniej głowica bojowa zawierała kilkadziesiąt kg trotylu lub innego ładunku wybuchowego.

W ostatnich miesiącach Hezbollah intensywnie ostrzeliwuje północne terytorium Izraela za pomocą niekierowanych rakiet. Jest to istotny problem dla Izraela, ponieważ do ich zestrzelenia niezbędne jest angażowanie systemu "Żelazna Kopuła", którego antyrakiety Tamir kosztują nawet 40-50 tys. dolarów za sztukę .

Jednakże najlepszą metodą na zaprzestanie ataków jest dezorganizacja sił przeciwnika i zniszczenie jego logistyki co Izrael właśnie robi za pomocą nalotów. Operacja "Północne strzały" została poprzedzona akcją Mossadu, który wykorzystał zmodyfikowane pagery do eliminacji bądź upośledzenia struktury dowodzenia Hezbollahu.

Hezbollah dysponuje bardzo dużymi zapasami rakiet kal. 122 mm do wieloprowadnicowych systemów rakietowych BM-21 Grad o zasięgu do 20 km lub 40 km w zależności od rakiet oraz rakiet kal. 200 mm do zestawów BM-27 Uragan o zasięgu do nawet 60 km. Te są często odpalane z betonowych wyrzutni ukrytych w budynkach mieszkalnych bądź w tunelach.