Pager, zabójcza broń Izraela. To przodek telefonu komórkowego

Choć ładunek wybuchowy był niewielki, co najmniej kilka osób poniosło śmierć, a setki zostały ranne. Czym jest pager – urządzenie użyte przez Izrael do ataku?

Pager to przodek telefonu komórkowego . Pierwsze urządzenia tego typu pojawiły się już w latach 50. XX wieku. Informowały użytkownika o tym, że ktoś zostawił dla niego wiadomość. Użytkownik oddzwaniał wówczas do centrali, gdzie mógł zapoznać się z czekającą na niego informacją.

Współczesne pagery – nazywane także urządzeniami przywoławczymi – działają na podobnej zasadzie. W swojej najpopularniejszej formie pozwalają na przesłanie do użytkownika drogą radiową informacji, jak krótka wiadomość tekstowa albo numer telefonu, którego użytkownik chce nawiązać kontakt z użytkownikiem pagera, i pod który należy oddzwonić.

Choć istnieją różne rodzaje pagerów, w swojej podstawowej wersji urządzenia te są wyłącznie odbiornikami. Nie mają wbudowanego układu nadawczego, co pozwala na poufną, skierowaną do konkretnego użytkownika, a zarazem jednokierunkową komunikację.

W praktyce zapewnia to wysoki poziom prywatności – z użytkownikiem można się komunikować, ale jego lokalizacja pozostaje nieznana. W rezultacie pager stanowi atrakcyjny kanał łączności dla osób, które chcą przesłać wiadomość do konkretnego odbiorcy (a nie – jak np. za pośrednictwem radia, dla ogółu dysponującego odbiornikami), niezależnie do jego położenia.