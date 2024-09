MSPO 2024. Zakłady Mechaniczne Tarnów pokazały "Szerszenia"

Jego szybkostrzelność to maksymalnie 25 strz./min, a lufa jest w stanie wytrzymać oddanie 30 strzałów z rzędu. Masa moździerza to mniej niż 35 kg, co jest większą wartością od LM-60D ważącego 19,3 kg, ale podwójny układ amortyzujący zwiększający stabilność moździerza podczas strzelania, lufa zdolna wytrzymać ciśnienie 74 +2 MPa o żywotności 2 tys. strzałów oraz elementy obsługi ułatwiające obsługę mechanizmu kierunkowego, podniesieniowego oraz dokładnego poziomowania swoje niestety ważą.

Dla porównania robocze ciśnienie dla LM-60D wynosiło 52 MPa. Z kolei system stabilizacji i amortyzacji w praktyce sprawia, że wystarczą dwa strzały do osadzenia się moździerza w ziemi i więcej korekt nie potrzeba. Jest to istotna zmiana w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań, gdzie co jakiś czas trzeba dokonywać korekt lub dociskać płytę oporową moździerza za pomocą worków z piaskiem.