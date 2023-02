Roboty bronią Ukrainy. "Rosjanie nie wiedzą, co ich atakuje"

Dzięki wojennej pomysłowości i innowacyjnemu podejściu brygada odnosi sukcesy, korzystając z nieocenionej pomocy cywilnych warsztatów, zakładów naprawczych i indywidualnych "modelarzy". W sytuacjach, gdy brakuje klasycznego zaopatrzenia, brygada jest zmuszona wykorzystać swoją kreatywność i wynaleźć nowe rozwiązania, co przyczynia się do ich sukcesów na froncie. Jednym z owoców ich pracy są uzbrojone roboty.

Roboty są rozstawione co 50 metrów i stanowią zdalną linię obrony. Steruje nimi żołnierz lub kilku z bezpiecznej odległości. – Ruscy idą do ataku w trzech rzędach. Atakują zgodnie z podręcznikiem. A nasze roboty ich zatrzymują, a ustawione 200 metrów dalej moździerze robią resztę. Nie potrafią zrozumieć, że strzelają do nich "roboty", a nasi chłopcy są bezpieczni, więc walą w nie, z czego popadnie. Jak "popsują", to naprawimy albo zrobimy nowy. Tak można bezzałogowo trzymać spore odcinki – wyjaśnia Bereza.