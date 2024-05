Dostali go od Polaków. Ukraińcy chwalą się nim na zdjęciu

Warto podkreślić jednak, że wspomniany wóz z Polski to w zasadzie sprzęt skrajnie przestarzały – na co zwracał uwagę dziennikarz Wirtualnej Polski Przemysław Juraszek . BRDM-2 został zaprojektowany bowiem w czasach Związku Radzieckiego. Jego produkcję seryjną rozpoczęto w 1963 r. i choć w czasach świetności był na wyposażeniu ponad 40 państw, dziś jest to konstrukcja odbiegająca od najnowszych standardów .

Zastosowany we wspomnianym pojeździe pancerz jest spawany z płyt walcowanych. Zabezpiecza on 4-osobową załogę przed ostrzałem przede wszystkim z broni palnej. Nie jest jednak trwały w przypadku skierowania na BRDM-2 ognia z artylerii. To jednak wystarczająco, aby wóz posłużył Ukraińcom do przemieszczania się na froncie bezpieczniej niż miałoby to miejsce w zwykłych samochodach. Rozpędza się on do prędkości maksymalnej 100 km/h i ma napęd 4x4.