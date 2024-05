Weszli do ukraińskiego abramsa. W środku zaskakujący widok

Jeden z najlepszych czołgów na świecie. To określenie wobec czołgu M1 Abrams nie wzięło się znikąd. Wóz charakteryzuje się znaczącą siłą rażenia (którą gwarantuje armata gładkolufowa M256 kal. 120 mm), ale też w wariancie przeznaczonym na rynek amerykański jest wyjątkowo wytrzymały. To natomiast zasługa opancerzenia wykorzystującego zubożony uran .

Nic dziwnego więc, że przez długi czas Ukraińcy dość powściągliwie korzystali z abramsów na froncie. To cenna broń, o którą należy zadbać przed zniszczeniami. Z tego też powodu wcześniej armia obrońców wykorzystywała wspomniane czołgi w roli jednostek rozpoznawczych. Wyposażone w zaawansowany system wizyjny M1 Abrams jest bowiem w stanie wykryć przeciwnika z odległości 8 km. To znacznie więcej niż poradzieckie konstrukcje, zatem amerykański sprzęt służył Ukraińcom jako narzędzie do identyfikowania celów i prowadzenia w ich kierunku ostrzału.