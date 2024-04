Polski Krab w Ukrainie. Żołnierze pokazali film

Do tej pory filmy z udziałem AHS Krab trafiały do sieci, kiedy Ukraińcy pokazywali, jak przystosowują broń do działań na froncie. Mowa przede wszystkim o materiałach, na których widać montaż klatek antydronowych, ale też zdjęciach i filmach, na których wspomniane klatki ratują Kraby przed zniszczeniem.