BRDM-2 z Polski w Ukrainie. U nas to złom, a tam są przydatne

W Ukrainie pojawiły się zdjęcia pochodzącego z Polski opancerzonego wozu rozpoznawczego BRDM-2. Mógł on trafić do Ukrainy w ramach pakietu wsparcia innego uzbrojenia lub pochodzi z rynku prywatnego, ponieważ zdemobilizowane BRDM-y były oferowane na rynku kolekcjonerów. Taka sztuka mogła zostać podarowana lub odkupiona i przywrócona do walki, podobnie jak miało to miejsce z Wieselem nie tak dawno temu.

Warto zaznaczyć, że dzisiaj wozy rozpoznawcze BRDM-2 to już sprzęt skrajnie przestarzały, ale z drugiej strony lepsze nawet coś takiego niż nieopancerzony samochód terenowy. W takich warunkach mający nawet iluzoryczny pancerz BRDM-2 mogący przepłynąć rzekę jest np. lepszym wyborem do transportu rannych, ponieważ dostawy nowocześniejszych transporterów pokroju np. KTO Rosomak są dalece niewystarczające w stosunku do potrzeb.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

BRDM-2 w Ukrainie — lepsze to niż pick-up

Ukraińcy wykorzystują BRDM-2 w różnych wersjach począwszy od podstawowej po nawet przeciwpancerną z wykorzystaniem nowoczesnych pocisków przeciwpancernych, o których pisał dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik. Możliwe, że część polskich maszyn podobnie jak rosyjskich służy po prostu jako źródło części zamiennych dla tych zmodernizowanych maszyn.

Konstrukcyjnie BRDM-2 to około 7-tonowy wóz rozpoznawczy z napędem 4x4 zdolny do jazdy z prędkością do 100 km/h i pokonywania przeszkód wodnych (prędkość pływania do 10 km/h) produkowany od lat 60. XX wieku. Jego stalowy pancerz jest iluzoryczny i zapewnia ochronę jedynie przed ostrzałem broni ręcznej w postaci np. karabinków z rodziny AK i odłamkami np. pocisków moździerzowych.

Pojazdy te są pozbawione dobrych możliwości wykrywania przeciwnika (brak termowizji) w porównaniu do np. dostarczonych przez Holandię wozów rozpoznawczych Fennek czy francuskich AMX-10 dysponujących też ogromną siłą ognia jak na tę klasę pojazdów.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski