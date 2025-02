Promieniowanie z eksplodującej gwiazdy mogło wpłynąć na ewolucję na Ziemi

Jezioro Tanganika znajduje się w Afryce Wschodniej. Ma 670 kilometrów długość, co czyni je najdłuższym jeziorem świata. Jest też najgłębszym jeziorem w Afryce – jego maksymalna głębokość to 1435 metrów. Tanganika zawiera około 16 proc. światowych zasobów powierzchniowej słodkiej wody. Tanganika jest też jednym z najstarszych jeziora świata. Według badaczy, zaczęło formować się około 9-12 milionów lat temu.

W niedawnych badaniach naukowcy z University of California Santa Cruz ustalili, że około 2-3 miliony lat temu liczba wirusów infekujących ryby w tym ogromnym zbiorniku znacznie wzrosła. Według nich, ten gwałtowny skok różnorodności wirusów został wywołany prawdopodobnie przez eksplozję odległej gwiazdy. Fala promieniowania z supernowej, która dotarła do Ziemi mniej więcej w tym samym czasie, rozbiła DNA żywych stworzeń i spowodowała mutację u wirusów, które doprowadziły do powstania nowych gatunków. Wyniki oraz opis badań ukazał się na łamach pisma "The Astrophysical Journal Letters".