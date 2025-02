W tajemnicy przekazali broń Ukrainie. Od razu sześć systemów

Hiszpania przekazała Ukrainie sześć systemów obrony powietrznej - wynika z wypowiedzi Zełenskiego podczas międzynarodowej konferencji "Wspieraj Ukrainę", która odbyła się w Kijowie. Pedro Sánchez, premier Hiszpanii, przekazał Ukrainie broń w tajemnicy - w czasie, kiedy Ukraińcy najbardziej jej potrzebowali - zimą.

Broń z Hiszpanii w tajemnicy trafiła do Ukrainy

Wołodymyr Zełenski przypomniał, że jego wizyta w Hiszpanii w trudnym czasie (zimą) zaowocowała decyzją premiera Pedro Sáncheza o wsparciu Ukrainy. - Pedro podjął decyzję, która była dla nas bardzo potrzebna - powiedział Zełenski, dziękując za pomoc w postaci sześciu systemów obrony powietrznej. Prezydent Ukrainy nie zdradził, jakie konkretnie systemy w tajemnicy przekazała Hiszpania, jednak warto przypomnieć, że jeszcze w 2024 r. Madryt wysłał Ukrainie sześć systemów MIM-23 Hawk. Można więc założyć, że tajemnicze wsparcie dotyczyło tej samej broni. Na liście wsparcia z Hiszpanii znajdują się też pociski artyleryjskie, amunicja do Patriotów, ale też czołgi Leopard.

Dodajmy też, że podczas międzynarodowego spotkania w Kijowie Pedro Sánchez ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 1 mld euro. Premier zapewnił, że Hiszpania będzie kontynuować wsparcie dla Ukrainy, dostarczając sprzęt wojskowy i techniczny tak długo, jak będzie to konieczne.

System MIM-23 Hawk

MIM-23 Hawk, zwany także Homing All the Way Killer, to amerykański system rakiet przeciwlotniczych klasy średniego zasięgu. Jego konstrukcja pochodzi z lat 60. XX wieku i była odpowiedzią na potrzeby obrony przed lotnictwem ówczesnego Związku Radzieckiego.

Początkowo system MIM-23 Hawk mógł zestrzeliwać cele w odległości do 25 km i na wysokości do 14 km. Z czasem jednak dokonano istotnych modyfikacji, aby rakiety mogły osiągać większą skuteczność. W efekcie zasięg wzrósł aż do 40 km.

Obecnie MIM-23 Hawk służy w Ukrainie do zwalczania celów takich jak samoloty Su-25, Su-24 oraz starsze typy pocisków manewrujących, na przykład Ch-102. System ten jest zdolny do neutralizowania dronów Shahed, co rozszerza listę jego możliwych zastosowań.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski