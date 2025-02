Psy udomowiły się same? Mogły to zrobić dla jedzenia

Analizy archeologiczne i genetyczne sugerują, że psy (Canis familiaris) wywodzą się od wilków szarych (Canis lupus). Ich domestykacja przebiegała w dwóch głównych etapach: między 30 000 a 15 000 lat temu, gdy dzikie wilki zaczęły się oswajać, oraz od ok. 15 000 lat temu do dziś, gdy pojawiły się konkretne rasy psów. Drugi etap był napędzany sztuczną selekcją – ludzie wybierali bardziej oswojone osobniki do towarzystwa i polowań, co ostatecznie doprowadziło do powstania udomowionych psów.