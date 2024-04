Broń z Polski w Ukrainie. Pokazali ją na filmie

W kontekście uzbrojenia natomiast, Osa może pochwalić się obecnością sześciu pocisków rakietowych . W zależności od wersji amunicji, maksymalny zasięg broni wynosi od 1,5 do 15 km. Pułap bojowy szacuje się natomiast na minimum 10 m i maksymalnie 12 km. Radar będący na wyposażeniu 9K33 Osa pracuje w paśmie H (6-8 GHz) i charakteryzuje się wykrywaniem wrogich pocisków w powietrzu w zasięgu do 30 km. Dodatkowo system dysponuje niewielką anteną talerzową pracującą w paśmie J (14,5 GHz) o maksymalnym zasięgu śledzenia 20 km.

Wspomniany samobieżny zestaw przeciwlotniczy Osa jest do dziś wykorzystywany przez wiele państw na całym świecie (w tym przez Polskę, Rosję, Grecję oraz Koreę Północną). Wynika to z faktu, iż 9K33 to system, który już na początku produkcji charakteryzował się wysoką skutecznością, bowiem do zniszczenia celu wystarczyło wystrzelenie tylko dwóch pocisków.