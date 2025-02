Niemieckie F‑35 już w produkcji. To kamień milowy dla Luftwaffe

Niemcy zamówiły 35 myśliwców piątej generacji, które zastąpią starzejącą się flotę samolotów Tornado IDS używaną do misji uderzeniowych oraz przenoszenia amerykańskiej broni jądrowej w ramach programu NATO Nuclear Sharing. Początkowo Niemcy nie byli chętni do zamówienia F-35A i preferowali zakup większej liczby własnych Eurofighterów. Kluczową kwestią okazała się właśnie broń jądrowa. Europejskie samoloty nie są przystosowane do przenoszenia amerykańskich bomb jądrowych, a ich ewentualna integracja wiązałaby się z dużymi kosztami i zajęłaby dużo czasu.

Kontrakt na zakup 35 myśliwców ma wartość około 8,3 miliarda euro i obejmuje nie tylko same samoloty, ale także uzbrojenie, systemy wsparcia oraz szkolenie pilotów i personelu technicznego. Podobnie jak Polacy, niemieccy piloci będą przechodzić szkolenie w bazie Ebbing Air National Guard Base w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdobędą niezbędne umiejętności do obsługi i eksploatacji F-35. Pierwsze egzemplarze mają trafić do Luftwaffe w 2027 r., a zakończenie dostaw planowane jest na 2030 r.

B61-12 to najnowsza wersja amerykańskiej bomby jądrowej z rodziny B61, opracowana w ramach programu modernizacji amerykańskiego arsenału nuklearnego. Jest to bomba termojądrowa o regulowanej sile rażenia, która może wynosić od 0,3 do 50 kiloton. W porównaniu do starszych wariantów, B61-12 wyróżnia się zastosowaniem nowoczesnego bezwładnościowego układu naprowadzania, co znacznie zwiększa jej celność. Ponadto do bomby zostały doczepione powierzchnie sterowe umożliwiające jej szybowanie przez kilka kilometrów, co pozwala nosicielowi na uniknięcie obrony przeciwlotniczej i łatwiejszą ucieczkę. B61-12 została zaprojektowana jako uzbrojenie samolotów taktycznych i strategicznych, takich jak F-35A, F-15E, F-16 oraz bombowców B-2 i w przyszłości B-21.