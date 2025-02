Odstraszanie nuklearne w Europie. Pokaźny arsenał mocarstw

Zgodnie z wyliczeniami portalu Statista (dane ze stycznia 2024 r.) najwięcej głowic nuklearnych na świecie posiadają Rosjanie. Tamtejsza armia dysponuje ok. 4300 głowicami, natomiast na drugim miejscu podium z równie pokaźną liczbą ponad 3700 głowic znajdują się USA. Państwa europejskie pojawiają się w rankingu dopiero na 4. i 5. miejscu - odpowiednio jest to Francja z liczbą niemal 300 głowic oraz Wielka Brytania dysponująca ponad 220 sztukami .

Nie dziwi więc, że właśnie Francję i Wielką Brytanię Friedrich Merz wywołał do tablicy jako państwa, które miałyby ochronić Europę przed zagrożeniem nuklearnym - przy założeniu, że USA zrezygnuje z pomocy nuklearnej. Jaką dokładnie bronią dysponują oba europejskie mocarstwa atomowe?

Francuzi nie mają klasycznej triady atomowej, czyli połączenia morskich, powietrznych oraz lądowych środków przenoszenia głowic jądrowych. Francuski arsenał składa się wyłącznie z floty okrętów podwodnych oraz samolotów . Inaczej wygląda to w kontekście Brytyjczyków, którzy dysponują z kolei jedynie okrętami podwodnymi do przenoszenia broni atomowej .

Pozostając jednak w kontekście francuskiego uzbrojenia nuklearnego, Paryż posiada cztery atomowe okręty podwodne typu Le Triomphant, obejmujące jednostki o nazwach Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant i Le Terrible, które służą jako platformy do przenoszenia jej arsenału jądrowego. Jednostki te zostały wprowadzone do służby między 1997 a 2010 rokiem i są wyposażone w atomowy napęd. W każdej chwili dwie maszyny znajdują się na patrolu bojowym .

Te masywne pociski mierzą ponad 12 m długości i ważą więcej niż 50 t. Ich zasięg, choć nieujawniony, szacuje się na około 8-10 tys. km. Każdy z pocisków może przenosić do 10 atomowych subgłowic TN 75, z których każda posiada siłę równoważną 150 kiloton - co czyni je około dziewięciokrotnie silniejszymi niż bomba zrzucona na Hiroszimę.

Teoretycznie oznacza to, że jeden okręt podwodny z Francji ma możliwość przewożenia aż 160 głowic atomowych, z których każda jest zdolna do trafienia w inny cel.

Komponent powietrzny francuskiego odstraszania nuklearnego opiera się przede wszystkim na pociskach ASMP-A, które są bardziej zaawansowaną wersją pocisków ASMP z lat 80. Zrezygnowano z używania bomb atomowych typu AN-22 i AN-52, podobnych do amerykańskich B61 na rzecz pocisków samosterujących i wyposażonych w głowice jądrowe.

Pocisk ASMP-A jest zdolny do przenoszenia głowicy TN 81, której moc wynosi od 150 do 300 kiloton. Aktualna wersja tego uzbrojenia ma zasięg około 500 km i porusza się z prędkością 3 Ma (ok. 3600 km/h). Ma niemal 5,4 m długości, średnicę 38 cm i wagę około 860 kg.