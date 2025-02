Nie chcą oddać Ukrainie myśliwców. Maszyny za dwa lata będą bezużyteczne

Grecja planuje wycofać z użycia swoje myśliwce Mirage 2000-5 Mk. II, pozostawiając w służbie jedynie Rafale, F-16 oraz przyszłe F-35, które mają trafić do kraju po 2028 r. Próba sprzedaży Mirage 2000-5 Mk. II Indiom zakończyła się niepowodzeniem. Indie wcześniej kupowały używane Mirage od Francji i wykorzystywały jako źródło części zamiennych.

Grecja nie chce przekazać tych samolotów Ukrainie za darmo, ponieważ planuje przeznaczyć uzyskane środki na zakup dodatkowych Rafale, donosi Defense Express. Kontrakt na utrzymanie Mirage 2000-5 Mk II wygasa jednak w 2027 r., a producenci, tacy jak Dassault Aviation, skupiają się na Rafale, co utrudnia przedłużenie umowy.

Greckie Mirage 2000-5 Mk II różnią się od ukraińskich wersji 2000-5F lepszym radarem RDY-2, który wykrywa cele na ziemi i wrogie myśliwce z odległości do 140 km. Mogą również przenosić rakiety SCALP-EG bez dodatkowych modyfikacji, co czyni je bardziej wszechstronnymi, zwraca uwagę Defnese Express. Aby greckie Mirage były opłacalnym zakupem dla potencjalnego nabywcy, muszą przejść remont, na co potrzeba dodatkowego czasu.