Dokładnie policzył czołgi Rosjan. Ponura informacja dla Zachodu

W lutym br. Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS) poinformował o wyliczeniach wskazujących na to, że od początku wojny w Ukrainie armia rosyjska straciła ponad 3000 czołgów. Jarosław Wolski jest zdania, że to niedoszacowana liczba, ponieważ uwzględnia jedynie straty potwierdzone wizualnie.

Ekspert uważa, że należy brać pod uwagę fakt, że nie każdy niszczony czołg zostanie zarejestrowany na filmie czy zdjęciach. Dodatkowo niektóre maszyny znajdują się już w fabrykach, gdzie mogą przechodzić naprawy. W efekcie, dodatkowo biorąc pod uwagę doświadczenia z innych konfliktów, mówiąc o stratach czołgów Rosjan powinno się podawać liczbę o ok. 20 proc. większą.

Rosjanie wysłali do Ukrainy bardzo szeroką gamę czołgów. Korzystają m.in. z bardzo starych modeli pokroju T-54 i T-55 , których produkcja rozpoczęła się krótko po II wojnie światowej. Często wykorzystywane, a zarazem tracone, są przez nich m.in. T-62M, T-72 i T-72B czy T-80.

Najcenniejsze łupy Ukraińców to jednak nowsze i lepiej wyposażone rosyjskie czołgi, np. T-80BWM z zaawansowanym systemem obserwacji termowizyjnej i silnikiem o mocy 1500 KM, a zwłaszcza T-90M Proryw nazywany "dumą Putina". To najnowocześniejszy czołg wykorzystywany przez Rosjan podczas wojny w Ukrainie. Posiada armatę gładkolufową 2A46M-5 kal. 125 mm oraz system kierowania ogniem Kalina oparty na kamerach termowizyjnych III generacji Catherine-FC. Jego pancerz jest wzmocniony modułami reaktywnymi Relikt, a silnik o mocy 1000 KM zapewnia prędkość maksymalną ok. 65 km/h.