Policzyli, ile czołgów zostało Ukrainie. Liczby mogą zaskakiwać

Eksperci zwracają jednak uwagę, na fakt, że w porównaniu do 2022 r. ukraińskie siły lądowe są teraz dwukrotnie liczebniejsze. Gdyby każda brygada miała być wyposażona w batalion z 31 czołgami, Ukraina potrzebowałaby ponad 3 tys. sztuk. Biorąc to pod uwagę nie należy oceniać obecnego stanu posiadania jako nadzwyczaj optymistycznego.

Na liście ukraińskich strat prowadzonej przez grupę Oryx znajduje się ponad 700 czołgów. Dużo, bo ok. 500 czołgów udało się za to przejąć od Rosjan, kolejne kilkaset poradzieckich konstrukcji wyciągnąć z magazynów i odrestaurować, a ok. 600 czołgów trafiło do ukraińskiej armii z państw sojuszniczych. Taki bilans przekłada się na więcej niż 1 tys. czołgów Ukraińców, ale IISS pisze wyłącznie o maszynach w pełnej gotowości bojowej. Pozostałe to czołgi, które znajdują się w naprawie lub są poddawane modernizacji w ukraińskich zakładach lub za granicami kraju. Ze swojej strony przypominamy, że np. uszkodzone czołgi Leopard 2 są remontowane w Polsce oraz na Litwie.