Już suną po torach. Lada chwila będą w Ukrainie

BMP-3 to bojowy wóz piechoty, którego produkcja rozpoczęła się w 1987 r., a obecnie w jego przygotowywaniu specjalizuje się właśnie Kurganmashzavod. Sprzęt jest dość nietypową konstrukcją, ponieważ powstał na bazie lekkiego, pływającego czołgu Obiekt 685 . Pokłosiem jest jedna z największych wad BMP-3, czyli stosunkowo niewielka wytrzymałość pancerza. Dodatkowo dochodzi do tego czołgowy układ konstrukcyjny (silnik z tyłu pojazdu) oraz nieodizolowana od załogi amunicja, co w przypadku trafienia przez wroga stanowi ogromne zagrożenie.

Znacznie lepiej BMP-3 wypada w kwestii uzbrojenia. Jest wyposażony w niskociśnieniową armatę kal. 100 mm, wyrzutnię pocisków przeciwpancernych, automatyczną armatę kal. 30 mm i karabiny maszynowe 7,62 mm. Jednocześnie, przy masie ok. 19 t i długości ponad 7 m, BMP-3 posiada silnik o mocy 500 KM i jest w stanie poruszać się z maksymalną prędkością 70 km/h na lądzie i ok. 10 km/h w wodzie.

Podobnie jak BMP-3, BMD-4M korzysta z gąsienicowej trakcji i silnika o mocy 500 KM. Waży mniej (ok. 13 t, co wynika z dostosowania go do zrzutu spadochronowego), ale osiąga podobną prędkość maksymalną 70 km/h i ok. 10 km/h w wodzie. Uzbrojenie stanowi tu wyrzutnia 2A70 kal. 100 mm, armata automatyczna kal. 30 mm i karabin maszynowy 7,62 mm.