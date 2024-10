Cyfrowy czołg pokazany. Rosja wraca do pomysłu z czasów II wojny światowej

Wyspecjalizowane pojazdy do tego typu zadań są nieliczne, a czołgi po zastosowaniu trału dobrze nadają się do tej funkcji. Jednakże warto zaznaczyć, że takie maszyny są priorytetowym celem dla przeciwnika i ich żywot na polu bitwy jest wyjątkowo krótki. W przypadku rosyjskich maszyn jedno trafienie penetrujące w zasadzie gwarantuje potężną eksplozję .

W przypadku Rosyjskiej konstrukcji możliwe jest kierowanie czołgiem i strzelanie z armaty głównej co jest możliwe dzięki automatowi ładowania. Co ciekawe Rosjanie nawet dali możliwość dokładnego celowania z uwzględnieniem mierzenia odległości do celu (najprawdopodobniej dalmierz laserowy). Warto jednak zaznaczyć, że długość prowadzenia ostrzału jest ograniczona do pojemności automatu ładowania mieszczącego 22 pociski wraz z ładunkami prochowymi.