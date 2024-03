Dali Rosji więcej amunicji niż UE Ukrainie. Połowa to bezużyteczny złom

Jak podaje Army Recognition, powołując się na wypowiedź Vadima Skibitskiego, pełniącego funkcję zastępcy szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego, nawet połowa otrzymanych przez Rosję pocisków artyleryjskich z Korei Północnej ma być w stanie nienadającym się do użycia.

Większość z nich to pociski z lat 70. i 80. XX wieku, co bynajmniej nie pomaga, biorąc pod uwagę, że powstały w fabrykach przy wykorzystaniu zagłodzonej siły roboczej. Źródła Vadima wskazują, że każda partia północnokoreańskich pocisków musi być sprawdzana, a większość nadaje się jedynie do odświeżenia.

Warto zaznaczyć, że praktyka wysyłania jako pomocy wojskowej starej amunicji jest popularną praktyką i na przykład, do Ukrainy też trafiła amunicja z lat 60. XX wieku, co prawda odświeżona o nowe zapalniki. Takie działania mają na celu wyczyszczenie magazynów pod nową produkcję, a podarowanie amunicji państwu trzeciemu jest wielokrotnie tańsze niż jej utylizacja.

Rosja jako złomowisko dla Kim Dzong Una

To kolejne potwierdzenie informacji płynących od rosyjskich artylerzystów, którzy określają amunicję z KRLD jako dziadostwo znacznie gorsze nawet od rosyjskiej amunicji, nie wspominając o irańskiej. Narzekania dotyczą szczególnie ładunków prochowych, które w porównaniu do konkurencji oferują zasięg dwukrotnie mniejszy oraz są bardzo niestabilne.

Działonowi po prostu nie mają pewności, na jaki dystans poleci dany pocisk, co w zasadzie uniemożliwia prowadzenie celnego ostrzału. Ponadto amunicja z KRLD charakteryzuje się bardzo dużą liczbą niewypałów.

To wszystko, w połączeniu z osiągami rosyjskich systemów artyleryjskich, które są niezachwycające w porównaniu do systemów zachodnich. Przykładowo, pociski kal. 122 mm, zawierające około 2,5–3,5 kg trotylu, mają zasięg skuteczny do około 15 km, a pociski kal. 152 mm, o większej sile rażenia (około 8 kg materiału wybuchowego), dolecą najwyżej na 18 km. Jest to dużo mniej niż 24 km dla nawet krótkolufowych dział w natowskim kalibrze 155 mm, pokroju np. haubic TRF1.

Wszystko to sprawia, że mimo iż oficjalnie KRLD wspiera Rosję w prowadzeniu wojny znacznie hojniej niż państwa UE Ukrainę, to jakość tej pomocy pozostawia wiele do życzenia, a największym wygranym jest Kim Dzong Un, który pozbywa się złomu w zamian za stosunkowo nowoczesną technologię.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski