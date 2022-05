Niemiecka rekompensata za czeskie T-72 dla Ukrainy. Będą nią Leopardy 2

Czołgi Leopard 2A7 to najnowsza wersja czołgu o masie bojowej 65 ton, co jest znacznym wzrostem wobec 55 ton modelu A4. W największej mierze mają na to wpływ charakterystyczne stalowo-gumowe kliny pancerza NERA z przodu wieży, które wprowadzono od wersji A5. Są one puste w środku i mają za zadanie destabilizować penetrator APFSDS-T, aby uderzył on w pancerz zasadniczy bokiem, co drastycznie redukuje jego możliwości przebijania. Następna duża zmiana pojawiła się w wersji A6, a była nią dłuższa armata kal. 120 mm o długości 55 kalibrów mogąca rozpędzić penetratory APFSDS-T do wyższej prędkości.