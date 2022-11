Czołgi K2 dla Wojska Polskiego. 60 proc. z nich powstanie w Polsce

Polska planuje pozyskać łącznie 820 czołgów z czego aż 492 sztuki powstałyby w kraju, a 328 powstałoby w Korei Południowej. Jednakże należy wspomnieć, że pierwsza podpisana umowa wykonawcza opiewa na 3,37 mld dolarów i dotyczy 180 czołgów, których jak pisała Karolina Modzelewska, produkcja się już rozpoczęła i pierwsze sztuki trafią do SZRP jeszcze w 2022 roku.

Czołgi K2 to jak pisał Łukasz Michalik to nowoczesne czołgi podstawowe zaprojektowane przez Koreę Południową , które ze względu na swoje zaawansowanie są obecnie najdroższą konstrukcją na świecie. Jednostkowa cena czołgu K2 wynosi około 8,5 mln dolarów (ponad 36,3 mln złotych) i została zaprojektowana stricte pod koreański teatr działań toteż polska wersja K2PL będzie się różnić od południowokoreańskiego odpowiednika w paru aspektach.

Warto też zaznaczyć, że Polska będzie pierwszym użytkownikiem eksportowym, co zazwyczaj oznacza także przywileje w postaci np. pozwolenia na eksport dalej. Widać też, że Koreańczycy w porównaniu np. do USA bądź Niemiec są bardziej przychylni transferowi technologi więc będzie to kolejny przykład po udanym spolonizowaniu podwozia K9 stosowanego w armatohaubicach AHS Krab.