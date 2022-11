Chiński czołg VT-4A1. Jego aktywny pancerz zestrzeli nadlatujące pociski

Czołg VT-4 to nowa, produkowana od 2014 roku konstrukcja. Pod nazwą MBT-3000 znalazła już kilku odbiorców zagranicznych, a Chińczycy nie zaniedbują jej rozwoju. Najnowsza wersja chińskiego czołgu o nazwie VT-4A1 została zaprezentowana podczas targów China Air Show 2022 i charakteryzuje się kilkoma ciekawymi rozwiązaniami.

Jednym z nich jest aktywny pancerz GL5 Active Protection System. Dzieło koncernu Norinco zapewnia ochronę w zakresie 360 stopni i pozwala na wykrywanie nadlatujących przeciwpancernych pocisków kierowanych z odległości do 100 metrów.

Reakcją na wykrycie zagrożenia jest wystrzelenie w jego kierunku dwóch rakiet, którym zadaniem jest zniszczenie pocisku lub uszkodzenie jego głowicy na tyle, by nie była w stanie przebić czołgowego pancerza.

VT-4 to czołg, którego najważniejsze podzespoły – w przeciwieństwie do wcześniejszych modeli – zostały w całości opracowane w Chinach. Dotyczy to zarówno opancerzenia, jak i uzbrojenia czołgu, a także jego napędu.