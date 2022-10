Polskie czołgi wyjechały z fabryki. Są w drodze na wschodnią flankę

Wojsko Polskie już wkrótce otrzyma 10 czołgów K2 Black Panther ze 180 zamówionych (ich dostawy mają zakończyć się w 2025 r.) oraz 24 armatohaubice K9 z 212 zamówionych (ich dostawy mają zakończyć się w 2026 r.). Informacje potwierdził polski minister obrony narodowej. Do sieci trafiły również zdjęcia pokazujące uroczyste przekazania pierwszych partii czołgów i armatohaubic na terenie zakładów Hyundai Rotem i Hanwha Defense w Changwon.

K2 Black Panther to jedne z najnowocześniejszych i jednocześnie najdroższych czołgów podstawowych świata. Cena jednego egzemplarza wynosi około 8,5 mln dolarów. Polska otrzyma ich zmodernizowaną wersję - K2PL, która dostosowana jest do krajowych potrzeb i wymagań. Jak zaznaczył Łukasz Michalik, K2PL w porównaniu do standardowej wersji K2 Black Panther (jej szczegółową specyfikę można znaleźć tutaj) różni się przede wszystkim udoskonaloną, pancerną "skorupą", długością kadłuba, a także dodatkową, siódmą parą kół jezdnych.