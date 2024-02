Polski Krab w Ukrainie podczas pracy. Strzela zaskakującymi pociskami

Możliwości państw zachodnich rosną, ale nie są w stanie zapewnić wystarczającej liczby pocisków. Z tego względu są czynione starania, aby zdobyć amunicję z dość egzotycznych miejsc. Przykładowo Amerykanie prowadzili rozmowy na temat dostaw amunicji artyleryjskiej z Japonią i Koreą Południową, a Brytyjczycy zdołali wynegocjować dostawy do Ukrainy amunicji z Pakistanu . Teraz na froncie zaczęła się pojawiać amunicja z Indii, co najpewniej też jest efektem działania brytyjskiej dyplomacji. Nie ma jednak oficjalnych komunikatów, które wyjaśniałyby, w jaki sposób te pociski trafiły na front.

Widoczne na nagraniach pociski ERFB-BT to prosta niekierowana konstrukcja, zawierająca około 8-9 kg trotylu zamkniętego w odlewanym stalowym korpusie ze ścięciem tylnym i gazogeneratorem umieszczonym w dnie pocisku. Generuje on spaliny, które odpowiadają tylko za zmniejszenie oporu dennego pocisku, skutkując zwiększeniem zasięgu do maksymalnie około 40 km w przypadku systemów artyleryjskich z lufą o długości 52 kalibrów.

Jest to zasięg znacznie wykraczający ponad to, co umożliwiają na prostej i stosunkowo taniej amunicji systemy poradzieckie kal. 122 mm i 152 mm. W ich przypadku przy zastosowaniu amunicji z gazogeneratorem broń jest w stanie razić cele na odległość 21 kmi 25,5 km. Przy najprostszych pociskach tylko ze ścięciem tylnym zasięg ten maleje kolejno do 15 km i 18 km.