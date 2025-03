"Cudowna" broń Rosjan. Działa dzięki elektronice z Zachodu

Rosja mimo nałożonych sankcji, wciąż znajduje sposoby na importowanie zachodnich technologii, które są kluczowe dla produkcji bomb szybujących jak wynika z raportu "The Makers of Ruin: Glide Bombs, UMPK, and Their Civilian Cost" przygotowanego przez komisję NAKO (Independent Anti-Corruption Commission).

Bomby KAB powstałe poprzez wyposażenie starych niekierowanych bomb lotniczych FAB z moduły UMPK (Unifitsirovannogo nabora Modulei Planirovanie i Korrekcii) są w zasadzie kopią amerykańskich bomb JDAM-ER. Są one niestety bardzo skuteczną bronią, ponieważ pozwalają dostarczyć nawet kilkaset kilogramów ładunku wybuchowego z dokładnością poniżej 10 metrów. Pierwsze wersje bomb charakteryzowały się zasięgiem 60-70 km, ale nowe warianty PD z większymi skrzydłami mają pozwalać na rażenie celów na dystansie do 90 km.

Oto jaką elektronikę w ryskich bombach znalazło NAKO

Najważniejszymi elementami modułu UMPK są moduł naprowadzania Kometa oraz sekcja sterująca dla powierzchni sterowych bomby. Zachodnie komponenty stanowią rdzeń modułów Kometa odpowiedzialnych za naprowadzanie z wykorzystaniem systemów GLONASS/ GPS czy Beidou.

Można tutaj zaliczyć np. ceramiczne anteny irlandzkiej firmy Taoglas odgrywające kluczową rolę w przechwytywaniu sygnałów GPS i stanowiących podstawę do określania pozycji i czasu w systemie. Dalej mamy układy FPGA Altery należącej do Intela pełniące funkcję mózgu modułu Kometa służącego do przetwarzania i filtrowania sygnału i kontrolowania funkcji całego układu.

Interesujące jest też zastosowanie odbiorników od szwajcarskiej firmy u-blox poprawiających jakość obieranego sygnału czy czujniki temperatury od amerykańskiego Analog Devices poprawiające stabilność działania kompletnego modułu w różnych warunkach. Ogólnie Ukraińcy zidentyfikowali 10 komponentów pochodzących od firm z USA, czterech ze Szwajcarii, i po dwa z Irlandii i Japonii nie licząc komponentów chińskiej produkcji.

Dostęp Rosjan do kluczowej elektroniki

Mimo odcięcia Rosjan od wojskowej elektroniki ta wciąż ma dostęp do układów cywilnych, które nadają się do wykorzystania w produkcji uzbrojenia. Rosjanie także mieli przypadki demontażu sprzętu AGD zawierającego układy nadające się do wykorzystania oraz wciąż na świecie znajdą się firmy skłonne dostarczyć Rosji elektronikę za wyższą niż zwykle cenę. Przykładem mogą być tutaj m.in. firmy z Kazachstanu.

Sytuacji nie pomaga też fakt, że wiele przedmiotów jest dostępnych na wolnym rynku i ich zablokowane jest mocno utrudnione, a ponad 82 proc. zidentyfikowanych eksporterów elektroniki do Rosji to firmy zarejestrowane w Chinach lub Hong Kongu. Problemem są też luki sankcyjne, ponieważ na 26 rosyjskich analizowanych podmiotów powiązanych z produkcją KAB-ów tylko JSC Tactical Missiles jest na liście sancyjnej wszystkich potencjalnych państw Zachodu.

Najlepiej z blokowaniem eksporu do rosyjskich firm radzą sobie Ukraińcy pokrywający 85 proc. firm, a USA radzą sobie niewiele gorzej z wynikiem 73 proc. Szwajcaria czy Niemcy objęły sankcjami 50 proc. firm powiązanych z produkcją modułów UMPK, a Wielka Brytania zaledwie 7 proc. Można zakładać, że Rosja podobnie jak robi to od lat Iran, będzie tworzyć jeszcze więcej nowych podmiotów, które na pierwszy rzut oka nie podpadają pod sankcje.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski