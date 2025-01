W grudniu 2024 r. odnotowano 1394 rosyjskie ataki z wykorzystaniem bomb lotniczych FAB z modułami UMPK. To 56 proc. mniej niż w listopadzie i aż 65 proc. mniej w porównaniu do października. Masowe wykorzystanie bomb lotniczych FAB z modułami UMPK pozwoliło Rosjanom na osiągnięcie kilku sukcesów w drugiej połowie 2024 r., w związku z czym spadek ich użycia sugeruje, że najeźdźcy zostali do tego "zmuszeni".

Rosjanie mają problemy z produkcją UMKPK we własnych zakładach zbrojeniowych, w związku z czym szukają pomocy w innych krajach. Ostatnie śledztwo wykazało, że pomijają sankcje zaopatrując się w podzespoły potrzebne do produkcji UMPK w Chinach .

Jarosław Wolski zauważa, że jeśli Chiny, które ograniczyły dostawy technologii podwójnego zastosowania do dronów, zrobiły to samo w kwestii podzespołów do UMPK, to nagła zmiana strategii Rosjan może mieć swoje wyjaśnienie właśnie tutaj.