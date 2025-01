Prawda wyszła na jaw. Oszukiwali świat, by handlować z Rosją

Objęta ostatnim śledztwem chińska fabryka KST Digital Technology Limited dostarcza do Rosji także komponenty potrzebne do produkcji dronów kamikadze Shahed - początkowo były one zamawiane z Iranu, ale od kilkunastu miesięcy są produkowane również w Rosji. Tylko w 2024 r. w kraju Putina mogło powstać przynajmniej 10 tys. dronów Shahed. Mierzące ok. 3,5 metra długości bezzałogowce mogą przenosić ładunki o masie do 40 kg i rozpędzać się do ok. 185 km/h.