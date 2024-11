Nowe Su-34 zostały przekazane rosyjskiej armii na lotnisku w Nowosybirsku należącym do United Aircraft Corporation (UAC), firmy wchodzącej w skład koncernu Rostec. Zdaniem niektórych obserwatorów wojny w Ukrainie, Rosjanie znów próbują nabierać świat na swoją potęgę, podczas gdy przedstawiana przez nich dostawa to w istocie zaledwie dwa samoloty.

Jak zauważa ukraiński portal Militarnyj, na taki stan rzeczy wskazuje analiza materiałów filmowych i zdjęć, jakie udostępniono w przestrzeni publicznej. Dodatkowe wątpliwości budzi brak śniegu na udostępnionym przez Rosjan nagraniu, co może wskazywać na to, że zostało ono zarejestrowane nie w listopadzie, ale nieco wcześniej (ponieważ w Nowosybirsku panuje już zima). Militarnyj sugeruje, że w związku z tym publikacja go może mieć więc wyłącznie cele propagandowe.