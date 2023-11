Chorwacki Bizon dla Ukrainy. Będzie ratował życie żołnierzy

Miny wykorzystywane przez zarówno Rosjan jak i Ukraińców są tanim środkiem ograniczania mobilności operacyjnej przeciwnika. To właśnie one były w dużej mierze odpowiedzialne za ogromne straty Rosjan podczas walk pod Wuhłedarem bądź Awdijiwką , a w przypadku Ukraińców rosyjskie miny stanowiły ogromny problem w obwodzie zaporoskim.

Obecnie szacuje się, że jedynie na wyzwolonych przez Ukrainę terytoriach nawet 250 tys. km kw. jest zaminowane, co pozwala poruszać się względnie bezpiecznie wyłącznie po głównych drogach oczyszczonych przez wojsko. Reszta terenu będzie stanowić zagrożenie nawet przez parę dekad.

Chorwacki system rozminowywania MV-10 BISON podobnie jak słowacki odpowiednik Bożena-5 to zdalnie sterowana konstrukcja wyposażona w trał przeciwminowy wraz z obracającym się elementem zawierającym obciążniki umieszczone na łańcuchach.

Poruszające się obciążniki uderzając w ziemię, mają wystarczającą siłę aby zdetonować miny przeciwpancerne TM-62 wymagające do detonacji niekiedy nacisku aż 500 kg. Chorwacki robot może stworzyć bezpieczną ścieżkę o szerokości 2,45 m i jest w stanie zdetonować miny zakopane nawet 40 cm pod ziemią, poruszając się z prędkością do 3 km/h. Producent chwali się też, że robot może być sterowany z odległości 1,5 km oraz w ciągu godziny potrafi rozminować do 4,5 km kw terenu.