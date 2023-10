Chińskie silniki lotnicze, czyli dlaczego Pekin nie potrzebuje już Moskwy

Rosjanin doskonale wie – co zresztą wyjaśnia w swoim artykule - że Państwo Środka nie potrzebuje rosyjskiego samolotu 5. generacji . Nie dość, że rosyjskie możliwości produkcyjne są obecnie mocno ograniczone, to Pekin ma własne, niewykluczone, że lepsze maszyny o takiej charakterystyce.

Sztandarowym przykładem tego problemu są losy chińskiego "supersamolotu" Chengdu J-20 . Maszyna uznawana za flagowe osiągnięcie chińskiego przemysłu lotniczego powstała według ambitnych założeń – to samolot, mający zapewnić Chinom przewagę podczas ewentualnego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi.

Dla maszyn startujących z kontynentu oznacza to konieczność wykonania długiego lotu, stąd J-20 projektowano z uwzględnieniem możliwie dużego zasięgu. Niesie to z sobą konsekwencje w postaci gabarytów tej maszyny.

Wszystko to rzutuje na rozmiar i masę J-20 sięgającą 40 ton. Stawia to przed jego twórcami jeszcze jedno, poważne wyzwanie.

Jeśli samolot ma spełniać swoje zadania, musi mieć odpowiedni napęd – silniki wystarczająco potężne, by zapewnić ciężkiej maszynie odpowiednią manewrowość, wystarczająco oszczędne, aby nie zużyć zbyt szybko zapasu paliwa, a zarazem wystarczająco niezawodne, by zagwarantować bezpieczeństwo podczas długich misji nad oceanem.

Dlatego J-20, choć wszedł do służby, początkowo był napędzany rosyjskimi silnikami AŁ-31FN – to wariant napędu, jaki Rosjanie zaczęli opracowywać w latach 70., i który wszedł do użytku w połowie lat 80. razem z samolotami Su-27.