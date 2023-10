Amerykańskie lotniskowce na celowniku. Zagrożenie z Chin coraz większe

Amerykańskie lotniskowce mają ważne znaczenie bojowe i strategiczne w przypadku potencjalnego konfliktu. Najnowocześniejszy z nich - USS Gerald R. Ford (CVN-78) - mierzy prawie 333 metrów długości i wypiera około 100000 ton. Zasilają go dwa reaktory jądrowe A1B o mocy 400000 koni mechanicznych. Jest uzbrojony m.in. w elektromagnetyczne katapulty do startu samolotów, systemy przechwytywania lądujących maszyn, elektroniczny system radarowy oraz liczne pociski i działka służące do ataku i obrony. Najważniejsze jest jednak to, że lotniskowce stanowią bazę dla ok. 90 samolotów bojowych.