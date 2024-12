Chiński okręt desantowy typu 76. Pierwsza taka jednostka na świecie

W przypadku USA, Japonii czy krajów europejskich okręty tej kategorii mogą obsługiwać śmigłowce, a także samoloty bojowe pionowego startu – do niedawna były to maszyny typu AV-8B Harrier II, obecnie standardem stają się F-35B . Podobne jednostki – cztery okręty typu 75 – zbudowały także Chiny.

W chińskiej stoczni Hudong-Zhonghua powstał jednak także nowy, nietypowy okręt – śmigłowcowiec desantowy typu 76. Jednostka ma długość 252 metry i pokład szeroki na 45 metrów. Jej pełna wyporność jest szacowana na nawet 50 tys. ton, co zonacza, że chiński "okręt desantowy" ma znacznie większą wyporność od francuskiego atomowego lotniskowca "Charles de Gaulle" .

Klasyfikacja okrętu jest umowna, bo jednostka – jako pierwsza tego typu na świecie – została wyposażona w elektromagnetyczną katapultę i aerofiniszery pozwalające na skrócenie drogi lądowania. Oznacza to, że chiński "okręt desantowy" może oferować możliwości typowe dla znacznie większych, klasycznych lotniskowców klasy CATOBAR .

Na obecnym etapie nie jest znane przeznaczenie okrętu. Nie wiadomo, czy wzorem amerykańskich jednostek typu "America" czy włoskiego "Trieste" będzie pełnił rolę jednostki desantowej zdolnej do prowadzenia operacji lotniczych. Według nielicznych źródeł wyposażono go w mokry dok, z którego mogą wypływać małe jednostki desantowe, a na okręcie przewidziano miejsce dla co najmniej 1000 żołnierzy piechoty morskiej.