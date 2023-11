Testy chińskiego giganta. Katapulty elektromagnetyczne poszły w ruch

Fujian to jeden z najważniejszych projektów chińskiej marynarki wojennej. Lotniskowiec o długości 313 m i szerokości 76 m ma charakteryzować się wypornością na poziomie 80 tys. ton oraz obecnością klasycznego prostego pokładu i właśnie systemu katapult elektromagnetycznych własnej produkcji. Rozwiązanie to porównywane jest do tego, jakie Amerykanie zastosowali niedawno w swoim lotnisku typu Gerald R. Ford.