Włosi wprowadzają do służby nowy okręt. To prawdziwy gigant

– Ten okręt jest wasz, zbudowany dla was i dla naszego kraju. Trieste jest owocem pracy tysięcy ludzi: inżynierów, techników, robotników. Tylko kilka państw może zbudować takie okręty – powiedział Crosetto.

Uroczyste wodowanie kadłuba przyszłego Trieste odbyło się 25 maja 2019 roku. Następnie kadłub jednostki został przeholowany do stoczni Fincantieri w Muggiano koło La Spezii, gdzie kontynuowano prace wyposażeniowe i przygotowania do prób morskich, które rozpoczęły się w 2021 roku.

Brytyjczycy budują kolejną fregatę. To kuzyn polskich Mieczników

Brytyjczycy budują kolejną fregatę. To kuzyn polskich Mieczników

Nowy włoski okręt desantowy to duża jednostka. Przy długości całkowitej 245 metrów wypiera maksymalnie 38 tysięcy ton. Siłownia okrętu została skonfigurowana w układzie CODLOG (combined diesel-electric or gas) na który składają się dwie turbiny gazowe Rolls-Royce MT30 o mocy 48 500 KM każda i czterech silników wysokoprężne MAN 20V32/44CR o mocy po 15 000 KM napędzające dwie linie wałów.

Trieste przede wszystkim projektowany był jako okręt wielozadaniowy, jednak w związku z tym, że zastąpić miał najstarszy włoski lotniskowiec został przygotowany do przyjęcia silnej grupy lotniczej . W jej skład wchodzą samoloty AV-8B+ Harrier II lub F-35B Lightning II bądź też śmigłowce AW101, NH90 (lokalnie oznaczonych jako SH90A) lub AW129 Mangusta.

W zależności od konfiguracji okręt jest w stanie zabrać nawet około trzydziestu samolotów i śmigłowców. Częściej okręt będzie operować raczej z grupą lotniczą składającą się z kilkunastu samolotów i śmigłowców. Do prowadzenia operacji desantowych okręt może zabierać we wnętrzu rufowego doku cztery barki desantowe LC23. Każda z nich jest w stanie przyjąć ciężki sprzętu lub żołnierzy desantu. Przewidziano też możliwość przekonfigurowania Trieste do roli pływającego szpitala.