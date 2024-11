Tajemniczy statek Chin wypłynął na morze. Ma dziwny szczegół

W chińskich mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające pierwszy rejs tajemniczego statku, który konstrukcją przypomina lotniskowiec. Statek ten wyróżnia się trzema nadbudówkami, co jest nietypowe dla tego typu jednostek. Zwykle lotniskowce mają jedną lub dwie "wyspy".

Nazwa i specyfikacje statku pozostają nieznane, a jego funkcjonalność i przeznaczenie są przedmiotem spekulacji. Statek nie posiada oznaczeń wskazujących na przynależność do chińskiej marynarki wojennej, co rodzi pytania o jego ewentualne cywilne lub badawcze zastosowanie.

Na statku widnieje emblemat CSSC, co sugeruje, że może być to projekt badawczy chińskiej korporacji stoczniowej. Ciekawym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest umieszczenie kominów na trzeciej "wyspie" na rufie. Statek posiada również podział na pokład lotniczy i hangarowy, co jest typowe dla lotniskowców.