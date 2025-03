Broń z Europy. Sprzęt opracowany dzięki międzynarodowej współpracy

Pomysł ten spotyka się z poważnymi przeszkodami, jakimi są odmienne oczekiwania poszczególnych krajów i związane z nimi, różne - niekiedy trudne do pogodzenia - założenia projektowe.

W rezultacie ponadnarodowe programy zbrojeniowe są w Europie często efektem kompromisu, rzutującego na parametry techniczne sprzętu, opracowanego, by zaspokoić rozbieżne oczekiwania różnych państw.

Efektem międzynarodowej współpracy jest także samolot Panavia Tornado , zbudowany siłami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch (przez krótki czas w pracach uczestniczyła także Holandia). Dwusilnikowa, dwuosobowa maszyna o zmiennej geometrii skrzydeł mogła pełnić rolę ciężkiego samolotu myśliwskiego, a także maszyny uderzeniowej i walki radioelektronicznej, zdolnej do lotu na minimalnej wysokości, z wykorzystaniem rzeźby terenu.

Aby było to możliwe, radar maszyny skanował m.in. powierzchnię gruntu przed samolotem, tworząc w czasie rzeczywistym mapę przeszkód, których automatyczne omijanie gwarantowała bardzo zaawansowana awionika maszyny. W rezultacie Tornado mogły atakować, lecąc z prędkością naddźwiękową zaledwie 30 metrów nad ziemią.

Największym do tej pory, ponadnarodowym sukcesem europejskiego przemysłu obronnego jest samolot Eurofighter Typhoon. To wielozadaniowa, dwusilnikowa maszyna w układzie aerodynamicznym kaczki (trójkątne skrzydła i powierzchnie sterowe - canardy - z przodu kadłuba), zaliczana do generacji 4+.