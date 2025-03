Drony zaatakowały bazę lotniczą w głębi Rosji. Ma strategiczne znaczenie dla Kremla

Militarny donosi, że eksplozje rozpoczęły się ok. godziny 4:00. W pobliskim rejonie, oddalonym o 10 km od bazy, widoczny jest gęsty dym. To właśnie tam stacjonują rosyjskie bombowce strategiczne, które są wykorzystywane do ataków rakietowych na Ukrainę. Po ataku ewakuowano mieszkańców okolicznych budynków. Gubernator regionu ogłosił, że zajęcia szkolne w Engelsie odbędą się zdalnie. Na nagraniach widać pożar, prawdopodobnie w składzie amunicji, oraz uszkodzone budynki w pobliżu.