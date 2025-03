Kosmiczna tajemnica. Nowe odkrycie podważa modele kosmologiczne

Od wielu lat fizycy byli zgodni co do tego, że wszechświat rozszerza się z określoną prędkością przyspieszenia, zwaną stałą kosmologiczną lambda, która jest interpretowana jako efekt działania ciemnej energii. Jednakże, w kwietniu 2024 roku, pomiary przeprowadzone przez DESI zasugerowały, że wszechświat może przyspieszać w wolniejszym tempie, co stawia pod znakiem zapytania niezmienność tej kosmologicznej stałej.

Badacze przypuszczają, ze ciemna materia może słabnąć i jeśli tak faktycznie jest to Wszechświat potencjalnie może wyhamować swoją ekspansję. Naukowcy zastanawiają się czym dla Wszechświata może okazać się stała ekspansja i tworzą różne potencjalne scenariusze w których to m.in. spekulują na temat wielkiego krachu i procesu kurczenia przestrzeni.

Chociaż obecne wyniki nie osiągnęły jeszcze poziomu 5 sigma, który jest niezbędny do potwierdzenia odkrycia, zespół DESI jest przekonany, że przyszłe dane mogą to zmienić. Badania nad ciemną energią odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu przyszłości wszechświata i mogą prowadzić do przełomowych zmian w kosmologii. Badania DESI wspierają inne projekty, jak teleskop Nancy Grace Roman i Obserwatorium Very Rubin.