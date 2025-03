Mocarstwo chciało zaoszczędzić. Teraz żałuje

AWACS to samoloty wczesnego ostrzegania i dozoru przestrzeni powietrznej. Zapewniają bardzo duże możliwości posiadającym je siłom, ponieważ pozwalają prowadzić rozpoznanie dużo skuteczniej niż w przypadku kiedy trzeba opierać się wyłącznie na radarach naziemnych. Roli AWACS dowiodła też wojna w Ukrainie, samoloty tego typu są nazywane "oczami rosyjskiego lotnictwa" .

W lotnictwie Wielkiej Brytanii samoloty E-7 Wedgetail będą zastępstwem dla wycofanych już ze służby E-3 Sentry. Analitycy Defense Express przypominają, że w 2019 roku Londyn podpisał kontrakt na pięć sztuk E-7 Wedgetail, ale w ramach przeglądu obronnego Integrated Review w 2021 roku zdecydowano się zredukowano tę liczbę do trzech. Pozwoliło to zmniejszyć wydatki, ponieważ samoloty AWACS są jedynymi z droższych konstrukcji wykorzystywanych przez wojsko.

Z drugiej strony, w obecnej sytuacji geopolitycznej każdy AWACS jest postrzegany jako sprzęt "na wagę złota". W całym NATO obecnie do dyspozycji pozostaje zaledwie kilkanaście tego typu samolotów, przy czym zdecydowana większość należy do USA. Pierwszy E-7 Wedgetail powinien zostać odebrany przez brytyjskie lotnictwo w grudniu 2025 roku. Wszystkie trzy mają, wedle obecnych planów, będą pełnić służbę do 2042 roku.