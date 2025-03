Mocarstwo zainteresowane bronią z Polski. Oto co chce kupić

W obu przypadkach sercem systemu jest sześć wyrzutni min MN-123, z których każda mieści 20 kaset, a każda z nich zawiera pięć min. Dzięki temu BAOBAB-K może przewozić do 600 min, co umożliwia szybkie utworzenie pola minowego o długości 1800 metrów i szerokości 180 metrów, lub o innych wymiarach, w zależności od ustawień gęstości minowania.

System wykorzystuje miny MN-123, ważące 3,7 kg, z głowicą EFP, która tworzy kinetyczny penetrator formowany wybuchowo, zdolny do przebicia co najmniej 60 mm stali pancernej. Jest to rozwiązanie identyczne jak w przypadku przeciwburtowych min Tulipan. Warto podkreślić, że mina jest zgodna z konwencją o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych i ulega autodestrukcji w przedziale od 1 do 30 dni.