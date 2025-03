Zamówili niemal setkę F‑35. Teraz chcieliby zrezygnować

Tym samym kanadyjski rząd odpowiedział na apele części społeczeństwa i ekspertów, którzy wprost apelowali o anulowanie zamówienia na F-35 . To nie będzie jednak proste, a przynajmniej częściowo już niemożliwe.

Ukraińskie F-16 bez amerykańskiego wsparcia. To efekt decyzji Trumpa

Jak przypomniał portal Breaking Defense, Ottawa zobowiązała się już do zapłaty za pierwsze 16 myśliwców F-35 i one będą musiały zostać odebrane. Jednocześnie "aktywnie ocenia resztę wielomiliardowego zamówienia". To efekt poleceń, jakie wydał premier Kanady Mark Carney.